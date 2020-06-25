Украина хочет арестовать 18 иностранных судов за заходы в Крым

Суды на Украине вынесли вердикты об аресте 18 судов за «нарушение порядка захода в порты Крыма». Об этом сообщила так называемая прокуратура Автономной республики Крым, входящая в Генеральную прокуратуру незалежной, и расположенная территориально в Киеве.

Теперь украинская сторона собирается объявить эти суда в розыск и обратиться к иным государствам для помощи в обеспечении их ареста. Для этого предполагается задействовать украинское бюро Интерпола. Речь идёт о судах, которые ходят под флагами России, Сирии, Египта и Ливана.

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Киев с 2014 года, когда Крым воссоединился с Российской Федерацией, считает заходы иностранных судов в порты полуострова незаконными.

Между тем, в самих портах Крыма полных ходом готовятся к открытию железнодорожного сообщения, передает КИА. Работы связаны с вводом в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Грузы, доставленные железной дорогой с материковой России, предполагается отправлять из крымских портов морем в Сирию, Египет, Турцию и страны Европы, сообщает министерство транспорта республики.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:АрестыСудноКрым
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