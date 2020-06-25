Украина хочет арестовать 18 иностранных судов за заходы в Крым

Суды на Украине вынесли вердикты об аресте 18 судов за «нарушение порядка захода в порты Крыма». Об этом сообщила так называемая прокуратура Автономной республики Крым, входящая в Генеральную прокуратуру незалежной, и расположенная территориально в Киеве.

Теперь украинская сторона собирается объявить эти суда в розыск и обратиться к иным государствам для помощи в обеспечении их ареста. Для этого предполагается задействовать украинское бюро Интерпола. Речь идёт о судах, которые ходят под флагами России, Сирии, Египта и Ливана.