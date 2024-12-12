Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 2025 года

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна готовится к прекращению транзита российского газа с 1 января 2025 года. Об этом он сообщил во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине.

По его словам, украинские власти уже давно готовятся к такому сценарию. Галущенко добавил, что к настоящему времени уже проведены «несколько стресс-тестов» для газовой системы страны.

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Украинский коридор является одним из двух маршрутов, по которым российский газ поступает в Европу, ежегодно прокачивая около 14-15 млрд кубометров. Действующий договор о транзите газа истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.

Хотя Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита через Украину, украинская газовая инфраструктура остается ненадежным транзитером, заявил российский вице-премьер Александр Новак 6 ноября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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