Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 2025 года

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна готовится к прекращению транзита российского газа с 1 января 2025 года. Об этом он сообщил во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине.

По его словам, украинские власти уже давно готовятся к такому сценарию. Галущенко добавил, что к настоящему времени уже проведены «несколько стресс-тестов» для газовой системы страны.