Болгария предупредила о возможной остановке транзита российского газа

Власти Болгарии заявили о риске прекращения транзита российского газа по «Балканскому потоку», если «Газпром» не уточнит новые условия расчетов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики страны Владимир Малинов, сообщает News.bg.

По его словам, оператор «Булгартрансгаз» ожидает от российской компании разъяснений по оплате транзита через территорию Болгарии в Сербию. Ранее расчеты велись через Газпромбанк, который в ноябре попал под санкции США.

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После введения санкций президент России Владимир Путин утвердил новый порядок оплаты газа. Согласно разъяснениям Газпромбанка, он остается единственным уполномоченным банком для расчетов за газ в рублях, но больше не занимается конвертацией валюты.

Теперь покупатели должны переводить платежи на рублевые счета российских поставщиков, открытые в банке. Исполнение обязательств по оплате подтверждается зачислением средств на такие счета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Транзит ГазаРоссияБолгария

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