Болгария предупредила о возможной остановке транзита российского газа

Власти Болгарии заявили о риске прекращения транзита российского газа по «Балканскому потоку», если «Газпром» не уточнит новые условия расчетов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики страны Владимир Малинов, сообщает News.bg.

По его словам, оператор «Булгартрансгаз» ожидает от российской компании разъяснений по оплате транзита через территорию Болгарии в Сербию. Ранее расчеты велись через Газпромбанк, который в ноябре попал под санкции США.