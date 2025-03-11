Рубио заявил, что США хотят прекращения огня на Украине и ждут ответа России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон надеется на скорый положительный ответ Москвы на предложение о прекращении огня на Украине.

По словам Рубио, президент Дональд Трамп выразил явную заинтересованность в мирном решении конфликта и готовность к прекращению огня. США ожидают, что Россия примет это предложение и откроет путь к «настоящим» мирным переговорам.