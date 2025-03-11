Рубио заявил, что США хотят прекращения огня на Украине и ждут ответа России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон надеется на скорый положительный ответ Москвы на предложение о прекращении огня на Украине.

По словам Рубио, президент Дональд Трамп выразил явную заинтересованность в мирном решении конфликта и готовность к прекращению огня. США ожидают, что Россия примет это предложение и откроет путь к «настоящим» мирным переговорам.

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Рубио отметил, что Украина готова к прекращению огня, и теперь соответствующее предложение будет передано российской стороне.

Он подчеркнул, что продолжение переговоров без конкретного решения не принесет результата, и только реальное соглашение о завершении конфликта, согласованное всеми сторонами, сможет положить конец конфликту, передает «Радиоточка НСН»..

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ФОТО: AP / ТАСС
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