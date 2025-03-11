Рубио заявил, что США хотят прекращения огня на Украине и ждут ответа России
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон надеется на скорый положительный ответ Москвы на предложение о прекращении огня на Украине.
По словам Рубио, президент Дональд Трамп выразил явную заинтересованность в мирном решении конфликта и готовность к прекращению огня. США ожидают, что Россия примет это предложение и откроет путь к «настоящим» мирным переговорам.
Рубио отметил, что Украина готова к прекращению огня, и теперь соответствующее предложение будет передано российской стороне.
Он подчеркнул, что продолжение переговоров без конкретного решения не принесет результата, и только реальное соглашение о завершении конфликта, согласованное всеми сторонами, сможет положить конец конфликту, передает «Радиоточка НСН»..
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что США и Россия проведут встречи по Украине 11 или 12 марта
- Украина готова к прекращению боевых действий и мирным переговорам с Россией
- Рубио заявил, что США хотят прекращения огня на Украине и ждут ответа России
- США возобновили военную помощь Украине
- Украина приняла предложение США по немедленному прекращению огня на 30 дней
- Белый дом назвал успешными прошедшие в Саудовской Аравии переговоры с Украиной
- Конституционный суд Румынии не допустил Джеорджеску до президентских выборов
- На Солнце зафиксирована вспышка класса М1.1
- В России более 37 тысяч женщин, планировавших аборт, сохранили беременность
- Останина заявила о внесении в Госдуму законопроекта о запрете эзотерических услуг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru