Угрожавшего взорвать мост в Киеве не станут обвинять в подготовке теракта

Мужчина, угрожавший взорвать метромост в Киеве, не будет привлекаться к ответственности по статье «подготовка теракта», сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы полиции Киева Андрея Крищенко. Задержанному предъявлено обвинение по стать «хулиганство» и «сообщение о ложном минировании».

По словам Крищенко, при задержанном не было обнаружено взрывчатки. У него были изъяты карабин и помповое ружье, из которого он произвёл выстрел по дрону.

Стрелял по дрону из помпового ружья. Попал он или же были другие обстоятельства — не знаю, но дрон упал. Взрывчатки у него не было — ни при нем, ни в автомобиле», — сообщил Крищенко.

Добавим, мужчина, угрожавший взорвать мост в центре Киева, в ходе инцидента не выдвигал никаких политических требований. По предварительным данным, причиной его действий могли стать жизненные трудности. Изначально его действия расценивались украинскими властями как подготовка к теракту.

