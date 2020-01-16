«Угроза для Украины». Порошенко напуган посланием Путина

Бывший руководитель Украины Петр Порошенко считает угрозой для незалежной поправки в Конституцию России, которые предложил принять Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом экс-президент написал в своём Twitter.

Он, в частности, указывает, что «Путин не собирается заканчивать войну с Украиной». В связи с этим Порошенко призвал объединиться власть и оппозицию, чтобы «достойно отвечать на вызовы и риски».