«Угроза для Украины». Порошенко напуган посланием Путина

16 января 202019:26

Бывший руководитель Украины Петр Порошенко считает угрозой для незалежной поправки в Конституцию России, которые предложил принять Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом экс-президент написал в своём Twitter.

Он, в частности, указывает, что «Путин не собирается заканчивать войну с Украиной». В связи с этим Порошенко призвал объединиться власть и оппозицию, чтобы «достойно отвечать на вызовы и риски».

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Экс-президент также считает необходимым тщательно проанализировать послание Владимира Путина, и делает ещё один вывод – российский лидер собирается навсегда оставаться у рычагов управления.

В обращении Федеральному собранию президент РФ предложил внести поправки в Конституцию с целью дальнейшее развитие страны как правового социального государства, а также повысить роль политических партий и гражданского общества в принятии ключевых решений.

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