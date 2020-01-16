«Угроза для Украины». Порошенко напуган посланием Путина
Бывший руководитель Украины Петр Порошенко считает угрозой для незалежной поправки в Конституцию России, которые предложил принять Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом экс-президент написал в своём Twitter.
Он, в частности, указывает, что «Путин не собирается заканчивать войну с Украиной». В связи с этим Порошенко призвал объединиться власть и оппозицию, чтобы «достойно отвечать на вызовы и риски».
Экс-президент также считает необходимым тщательно проанализировать послание Владимира Путина, и делает ещё один вывод – российский лидер собирается навсегда оставаться у рычагов управления.
В обращении Федеральному собранию президент РФ предложил внести поправки в Конституцию с целью дальнейшее развитие страны как правового социального государства, а также повысить роль политических партий и гражданского общества в принятии ключевых решений.
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