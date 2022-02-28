УФСБ Москвы призвало информировать о контактах с агентами спецслужб Украины

Московское управление Федеральной службы безопасности призвало граждан раскрывать информацию о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для шпионской деятельности и диверсий на территории России. В УФСБ сообщили об увеличении случаев обращений граждан Украины с заявлениями о попытках спецслужб этой страны использовать своих соотечественников, которые проживают и работают в РФ, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности.

В управлении напомнили, что передача или собирание по заданию иностранной разведки данных для использования их против безопасности России образуют состав преступления по статье 276 Уголовного кодекса РФ – шпионаж. Такие деяния наказываются лишением свободы на срок до 20 лет.

Однако, гражданин освобождается от уголовной ответственности за совершение вышеназванного преступления, если он своевременно обратится в органы власти с соответствующим заявлением с целью предотвращения ущерба интересам РФ.

