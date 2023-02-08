Военный эксперт предупредил о новом витке эскалации после визита Зеленского в Лондон

Наиболее опасным вариантом Кнутов назвал поставки ракет ATACMS и MRLS. Ими можно поражать цели на европейской территории России и терроризировать мирных граждан, заявил эксперт.



«Если такой шаг будет сделан, нужно предпринимать радикальные меры в ответ», - считает Кнутов.



Аналитик полагает, что угроза от ракет больше, чем от самолетов. Последние представляют опасность в случае, если будут использовать снаряды «воздух-земля» для атаки российской территории, объяснил эксперт.



О решении офиса премьер-министра Великобритании Риши Сунака начать тренировку украинских летчиков сообщил Reuters. Ранее источник The Wall Street Journal рассказал, что подготовка начнется весной.

