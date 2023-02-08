Военный эксперт предупредил о новом витке эскалации после визита Зеленского в Лондон

Поставка западными странами дальнобойных ракет Украине может спровоцировать «серьезнейшую эскалацию», считает военный эксперт Юрий Кнутов. Мнение аналитика приводит «Московский комсомолец».

Российская армия сорвала поставки оружия Украине ракетным ударом

Наиболее опасным вариантом Кнутов назвал поставки ракет ATACMS и MRLS. Ими можно поражать цели на европейской территории России и терроризировать мирных граждан, заявил эксперт.

«Если такой шаг будет сделан, нужно предпринимать радикальные меры в ответ», - считает Кнутов.

Аналитик полагает, что угроза от ракет больше, чем от самолетов. Последние представляют опасность в случае, если будут использовать снаряды «воздух-земля» для атаки российской территории, объяснил эксперт.

О решении офиса премьер-министра Великобритании Риши Сунака начать тренировку украинских летчиков сообщил Reuters. Ранее источник The Wall Street Journal рассказал, что подготовка начнется весной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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