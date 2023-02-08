Военный эксперт предупредил о новом витке эскалации после визита Зеленского в Лондон
Поставка западными странами дальнобойных ракет Украине может спровоцировать «серьезнейшую эскалацию», считает военный эксперт Юрий Кнутов. Мнение аналитика приводит «Московский комсомолец».
Наиболее опасным вариантом Кнутов назвал поставки ракет ATACMS и MRLS. Ими можно поражать цели на европейской территории России и терроризировать мирных граждан, заявил эксперт.
«Если такой шаг будет сделан, нужно предпринимать радикальные меры в ответ», - считает Кнутов.
Аналитик полагает, что угроза от ракет больше, чем от самолетов. Последние представляют опасность в случае, если будут использовать снаряды «воздух-земля» для атаки российской территории, объяснил эксперт.
О решении офиса премьер-министра Великобритании Риши Сунака начать тренировку украинских летчиков сообщил Reuters. Ранее источник The Wall Street Journal рассказал, что подготовка начнется весной.
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