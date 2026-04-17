У границ России фиксируют скопление техники и военных ВСУ
Вооруженные силы Украины концентрируют личный состав и технику в районах, граничащих с Курской, Брянской и Белгородской областями, на фоне подготовки к возможному весенне-летнему наступлению, заявил aif.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
По его словам, российская разведка фиксирует скопления войск у границы, после чего по выявленным целям наносятся упреждающие удары. Он считает, что Киев продолжает подготовку к наступательной кампании, о которой ранее заявляли украинские власти.
Ранее военные аналитики также допускали, что активизация боевых действий может начаться на харьковском направлении с наступлением более сухой погоды.
При этом Липовой отметил, что, по его оценке, украинская армия испытывает серьезную нехватку личного состава и вооружений. В связи с этим возможные действия ВСУ, по его мнению, могут свестись к удержанию позиций и попыткам не допустить ухудшения ситуации на линии боевого соприкосновения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову на полгода
- Арестован куратор убийства предпринимательницы в Москве
- Психолог раскрыла, почему люди расстаются из-за лайков в соцсетях
- Онлайн-переводчик в помощь: Как иностранные языки помогут в карьере
- У границ России фиксируют скопление техники и военных ВСУ
- Во сколько обойдется летний отпуск в Таиланде в 2026 году
- По трое суток: Кого мобилизуют для борьбы с дронами в Ленобласти
- В Туапсе продолжают разбор завалов после атаки БПЛА
- Концерт Канье Уэста в Польше отменили
- Звезда сериала «Друзья» Кристина Эпплгейт госпитализирована в США