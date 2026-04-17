Вооруженные силы Украины концентрируют личный состав и технику в районах, граничащих с Курской, Брянской и Белгородской областями, на фоне подготовки к возможному весенне-летнему наступлению, заявил aif.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, российская разведка фиксирует скопления войск у границы, после чего по выявленным целям наносятся упреждающие удары. Он считает, что Киев продолжает подготовку к наступательной кампании, о которой ранее заявляли украинские власти.