Украина и турецкие компании подписали соглашение о производстве беспилотников
Министерство обороны Украины заключило соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий производства корветов и ударных беспилотников для нужд ВС страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в октябре главы Украины и Турции подписали рамочное военное соглашение и договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны.
По данным пресс-службы военного ведомства, глава Минобороны Андрей Таран подписал соглашения с турецкими предприятиями в рамках визита делегации во главе с президентом управления оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.
Кроме того, стороны обсудили выполнение ранее достигнутых договорённостей.
В ведомстве отмечают, что сотрудничество Киева и Анкары усилит боевые возможности ВМС Украины повысит безопасность в Азово-Черноморском регионе.
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