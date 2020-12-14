Украина и турецкие компании подписали соглашение о производстве беспилотников

Министерство обороны Украины заключило соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий производства корветов и ударных беспилотников для нужд ВС страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в октябре главы Украины и Турции подписали рамочное военное соглашение и договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны.

По данным пресс-службы военного ведомства, глава Минобороны Андрей Таран подписал соглашения с турецкими предприятиями в рамках визита делегации во главе с президентом управления оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

Кроме того, стороны обсудили выполнение ранее достигнутых договорённостей.

В ведомстве отмечают, что сотрудничество Киева и Анкары усилит боевые возможности ВМС Украины повысит безопасность в Азово-Черноморском регионе.

