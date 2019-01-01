Турчинов подал в отставку с поста секретаря СНБО Украины

Александр Турчинов подал в отставку с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Информацию подтвердили в СНБО.

Отмечается, что решение принято в связи с истечением срока полномочий президента Украины Петра Порошенко. При этом Турчинов выразил готовность продолжить служить стране «в любом воинском подразделении или военном формировании».

Добавим, ранее в прессе сообщалось, что Турчинов намерен сложить полномочия до вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского. Инаугурация нового лидера страны назначена на 20 мая.