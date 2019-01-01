Украина

Турчинов подал в отставку с поста секретаря СНБО Украины

17 мая17:48

Александр Турчинов подал в отставку с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Информацию подтвердили в СНБО.

Отмечается, что решение принято в связи с истечением срока полномочий президента Украины Петра Порошенко. При этом Турчинов выразил готовность продолжить служить стране «в любом воинском подразделении или военном формировании».

Добавим, ранее в прессе сообщалось, что Турчинов намерен сложить полномочия до вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского. Инаугурация нового лидера страны назначена на 20 мая.

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Ранее в отставку подал глава украинского МИДа Павел Климкин. В своём обращении к гражданам страны, опубликованном в соцсети, он отметил, что намерен баллотироваться в Верховную Раду. Также он заявил о намерении помогать новым властям страны, если его взгляды будут совпадать с их позицией.

О том, какая политика ожидает Киев при новом лидере, читайте в материале политолога Ростислава Ищенко. Эксперт спрогнозировал сохранение нынешнего курса и отсутствие улучшения отношений между Россией и Украиной. В противном случае, по его мнению, Зеленского могут убрать, пишут «Дни.ру».

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ФОТО: РИА Новости
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