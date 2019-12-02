Царёв: Зеленский задумал кардинально пересмотреть Минские соглашения
Экс-спикер парламента Новороссии в эфире НСН рассказал, что не устраивает украинского президента.
Президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил, что не согласен с порядком действий, который прописан в Минских соглашениях, и пообещал решить противоречие. В частности, он не одобряет установление контроля Киева над границей с российской стороной после выборов в Донбассе.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в беседе с НСН пояснил, что предложения украинского главы государства нацелены на пересмотр Минских соглашений целиком.
«То, что он [Зеленский] предлагает - это полностью пересмотреть Минские соглашения, потому что порядок [реализации соглашений] — это существенная их часть. Что Порошенко, что Зеленский уже неоднократно заявляли, что этот порядок их не устраивает», - сказал Царёв.
При этом, он отметил, что Зеленский намерен изменить не только порядок, но и инициировать изменения в закон по амнистии, нововведения в конституцию Украины и в особый закон о выборах для республик.
«Есть три основных вопроса, которые хочет пересмотреть Зеленский. Первое, закон про амнистию, чтобы она не касалась всех вовлеченных в конфликт со стороны Донецка и Луганска, а провести ее выборочно. Второй вопрос, Зеленский хочет, чтобы изменения в конституцию не проводились, а Донецк и Луганск действовали на основании закона. Это очень опасно, потому что закон можно в любой момент отменить большинством голосов в Верховной раде. Сегодня собрались, Рада проголосовала, Зеленский подписал и все – нет особого статуса у республик… И особый закон о выборах, который должен быть согласован с республиками и проходить по особым условиям», - пояснил собеседник НСН.
По словам Царёва, отступлений от ранее принятых Минских соглашений российская сторона не допустит.
«У меня нет сомнений, что Владимир Владимирович будет отстаивать и, отстоит на нормандской встрече, чтобы Минские соглашения выполнялись Украиной скрупулёзно... мы видим по заявлениям Путина и Пескова, что никаких отступлений от Минских соглашений не будет», - уточнил он.
Также экс-спикер парламента Новороссии отметил, что встреча в Нормандском формате рассматривается двумя президентами - украинским и российским - как возможность решения двух совершенно разных задач. По его мнению, Зеленский «хочет попасть в клуб президентов, общаться с другими главами – Путиным, Макроном, Меркель. Для него это существенно важно, поэтому он делает все, чтобы нормандская встреча состоялась». Для Владимира Путина нормандская встреча — это гарант соблюдения интересов жителей Донбасса.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН рaсскaзaл, кaк действующему глaве госудaрствa Владимиру Зеленскому следует вести себя нa предстоящих переговорaх с российским коллегой и другими лидерaми стрaн-учaстниц «нормaндского формaтa».
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