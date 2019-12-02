Царёв: Зеленский задумал кардинально пересмотреть Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил, что не согласен с порядком действий, который прописан в Минских соглашениях, и пообещал решить противоречие. В частности, он не одобряет установление контроля Киева над границей с российской стороной после выборов в Донбассе.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в беседе с НСН пояснил, что предложения украинского главы государства нацелены на пересмотр Минских соглашений целиком.

«То, что он [Зеленский] предлагает - это полностью пересмотреть Минские соглашения, потому что порядок [реализации соглашений] — это существенная их часть. Что Порошенко, что Зеленский уже неоднократно заявляли, что этот порядок их не устраивает», - сказал Царёв.

При этом, он отметил, что Зеленский намерен изменить не только порядок, но и инициировать изменения в закон по амнистии, нововведения в конституцию Украины и в особый закон о выборах для республик.