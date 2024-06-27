Три населенных пункта в Белгородской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ
Три населенных пункта в Белгородской области были атакованы украинскими войсками, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Одно из сел, которое пострадало от обстрела, — Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.
В результате нападения боеприпас повредил надворную постройку на территории частного дома, в жилом доме были повреждены кровля, остекление и фасад.
Гладков также сообщил о дроне-камикадзе, который атаковал частный дом в селе Новопетровка Валуйского района. Дом получил серьезные повреждения стены и пробитую кровлю. В Грайвороне также был зафиксирован взрыв, в результате которого пострадало остекление коммерческого объекта, а также были повреждены окна в одной из квартир многоквартирного дома, передает «Радиоточка НСН».
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