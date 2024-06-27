Три населенных пункта в Белгородской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ


Три населенных пункта в Белгородской области были атакованы украинскими войсками, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Одно из сел, которое пострадало от обстрела, — Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

В результате обстрела Белгородской области пострадал водитель сельхозпредприятия

В результате нападения боеприпас повредил надворную постройку на территории частного дома, в жилом доме были повреждены кровля, остекление и фасад.

Гладков также сообщил о дроне-камикадзе, который атаковал частный дом в селе Новопетровка Валуйского района. Дом получил серьезные повреждения стены и пробитую кровлю. В Грайвороне также был зафиксирован взрыв, в результате которого пострадало остекление коммерческого объекта, а также были повреждены окна в одной из квартир многоквартирного дома, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры