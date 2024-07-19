Три человека пострадали при украинском обстреле белгородского Шебекино

Три человека получили ранения в результате обстрела Шебекино в Белгородскй области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Женщину с травматической ампутацией левой кисти доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Два мужчины, один с осколочным ранением плеча, другой — с осколочными ранениями руки, ноги, туловища и головы, были направлены в районную больницу бойцами самообороны.