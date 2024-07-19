Три человека пострадали при украинском обстреле белгородского Шебекино
Три человека получили ранения в результате обстрела Шебекино в Белгородскй области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Женщину с травматической ампутацией левой кисти доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Два мужчины, один с осколочным ранением плеча, другой — с осколочными ранениями руки, ноги, туловища и головы, были направлены в районную больницу бойцами самообороны.
Гладков также сообщил, что в результате обстрела два частных дома загорелись из-за прямых попаданий снарядов. Пожарные быстро прибыли на место и успешно ликвидировали возгорания. В двух других частных домах повреждены окна, крыши и заборы.
В ближайшее время аварийные бригады начнут восстановительные работы после координации с министерством обороны. Гладков добавил, что оценка ущерба продолжается, и в светлое время суток будет продолжен обход домов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru