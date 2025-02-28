Трамп заявил Зеленскому, что тот ведет себя неуважительно по отношению к США

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме выразил недовольство по поводу его поведения, назвав его неуважительным по отношению к США.

Трамп отметил, что Украина не имеет права диктовать США, как себя чувствовать в контексте конфликта, и добавил, что Вашингтон прилагает усилия для его разрешения.