Трамп заявил Зеленскому, что тот ведет себя неуважительно по отношению к США
Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме выразил недовольство по поводу его поведения, назвав его неуважительным по отношению к США.
Трамп отметил, что Украина не имеет права диктовать США, как себя чувствовать в контексте конфликта, и добавил, что Вашингтон прилагает усилия для его разрешения.
Также Трамп подчеркнул, что Украине следует поблагодарить США и президента за попытки спасти страну. Он добавил, что нынешнее положение Украины является результатом действий самого Киевского правительства.
Трамп отметил, что Украина «не в очень хорошем положении», и считает, что страна сама себя загнала в такую ситуацию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил Зеленскому, что тот ведет себя неуважительно по отношению к США
- Госдума обсудит законопроект о статусе ветеранов для военных Курской области
- Трамп назвал соглашение с Украиной по редкоземельным металлам справедливым
- Зеленский заявил, что остановка огня на территории Украины «не сработает»
- В Белгородской области из-за обстрела ВСУ ранены два человека
- Экс-командующего 58-й армией Попова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
- В России зафиксировали массовый сбой в работе WhatsApp
- ООН приостановила помощь Украине после сокращения поддержки со стороны США
- В Вологодской области объяснили идею создания организации «Опричники»
- Ученые предсказали следующий ледниковый период
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru