Трамп заявил Зеленскому, что тот ведет себя неуважительно по отношению к США

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме выразил недовольство по поводу его поведения, назвав его неуважительным по отношению к США.

Трамп отметил, что Украина не имеет права диктовать США, как себя чувствовать в контексте конфликта, и добавил, что Вашингтон прилагает усилия для его разрешения.

Трамп назвал соглашение с Украиной по редкоземельным металлам справедливым

Также Трамп подчеркнул, что Украине следует поблагодарить США и президента за попытки спасти страну. Он добавил, что нынешнее положение Украины является результатом действий самого Киевского правительства.

Трамп отметил, что Украина «не в очень хорошем положении», и считает, что страна сама себя загнала в такую ситуацию, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВстречаВладимир ЗеленскийДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры