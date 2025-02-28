Трамп назвал соглашение с Украиной по редкоземельным металлам справедливым

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам будет подписано позднее в пятницу и назвал его «очень справедливым».

По его словам, это соглашение представляет собой значительное обязательство для США, которые рассчитывают получить часть редкоземельных металлов, необходимых для нужд обороны и технологий, включая искусственный интеллект.

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Трамп отметил, что подписание соглашения состоится в Восточной комнате Белого дома сразу после обеда. Он добавил, что истинная важность этого соглашения будет заключаться в прекращении боевых действий и наступлении мира.

Американский президент также выразил благодарность Украине за сотрудничество в данной сфере, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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