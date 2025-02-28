Трамп назвал соглашение с Украиной по редкоземельным металлам справедливым

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам будет подписано позднее в пятницу и назвал его «очень справедливым».

По его словам, это соглашение представляет собой значительное обязательство для США, которые рассчитывают получить часть редкоземельных металлов, необходимых для нужд обороны и технологий, включая искусственный интеллект.