Трамп заявил о регулярных просьбах Украины купить американские ракеты

Трамп отметил, что украинская сторона стремится к закупке ракет, однако усомнился в обоснованности такой позиции.

Он выразил мнение, что при начале военного конфликта необходимо заранее понимать, возможна ли победа, и подчеркнул, что, по его словам, нельзя начинать войну против значительно превосходящего по силам противника, надеясь исключительно на помощь извне, передает «Радиоточка НСН».

