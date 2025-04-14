Трамп заявил о регулярных просьбах Украины купить американские ракеты
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина неоднократно обращалась к Вашингтону с просьбами о поставках ракетных вооружений.
Заявление прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, ранее выразившего готовность закупить у США десять комплексов ПВО Patriot на сумму $15 миллиардов. По словам Зеленского, американская сторона отказывает в продаже.
Трамп отметил, что украинская сторона стремится к закупке ракет, однако усомнился в обоснованности такой позиции.
Он выразил мнение, что при начале военного конфликта необходимо заранее понимать, возможна ли победа, и подчеркнул, что, по его словам, нельзя начинать войну против значительно превосходящего по силам противника, надеясь исключительно на помощь извне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru