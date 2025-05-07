Трамп заявил о приближении момента решений по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине приближается к этапу, на котором потребуется принять ключевые решения. Об этом он сообщил во время церемонии приведения к присяге нового американского посла в Китае, прошедшей в Белом доме.
По словам Трампа, происходящее вызывает у него обеспокоенность. При этом он не уточнил, о каких именно решениях идет речь и кто должен их принимать.
Ранее Россия объявила трехдневное перемирие с 8 по 10 мая, заявив, что это решение принято «по гуманитарным соображениям». Кремль отметил, что если Украина нарушит прекращение огня, российские войска ответят «адекватно и эффективно».
Президент США Дональд Трамп отметил что предложенное Россией перемирие «гораздо больше, чем было раньше». В марте Россия и Украины согласились на мораторий на удары по энергетическим объектам, но позже обменялись обвинениями в нарушении соглашений, «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru