Трамп заявил о приближении момента решений по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине приближается к этапу, на котором потребуется принять ключевые решения. Об этом он сообщил во время церемонии приведения к присяге нового американского посла в Китае, прошедшей в Белом доме.

По словам Трампа, происходящее вызывает у него обеспокоенность. При этом он не уточнил, о каких именно решениях идет речь и кто должен их принимать.