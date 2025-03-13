Трамп призвал Россию к реальному прекращению огня на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от России конкретных действий по прекращению огня на Украине, а не лишь деклараций. Об этом он сообщил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.
Американский лидер отметил, что Вашингтон рассчитывает на реальные шаги со стороны Москвы и надеется, что российская сторона «поступит правильно». По его словам, недавние заявления президента России Владимира Путина о возможном перемирии звучат многообещающе, но пока остаются неполными и недостаточно конкретными.
Трамп также сообщил, что его представитель Стив Уиткофф ведет переговоры в Москве. По словам главы Белого дома, ему сообщили, что «все идет хорошо», и в ближайшее время он рассчитывает получить более ясную картину ситуации.
Помимо этого, Трамп выразил готовность провести личный разговор с президентом России, передает «Радиоточка НСН».
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