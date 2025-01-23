Трамп заявил о готовности Украины заключить сделку по урегулированию конфликта
23 января 202519:58
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова к заключению соглашения по урегулированию конфликта. Об этом он сказал, выступая онлайн на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он снова повторил тезис о том, что конфликт не должен был начаться, и если бы он оставался президентом, ее можно было бы избежать.
Трамп подчеркнул, что во время его первого срока подобных конфликтов не возникало, и даже не было разговоров о таком развитии событий.
Он также вновь заявил, что готов помочь в завершении боевых действий, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru