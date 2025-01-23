Трамп заявил о готовности Украины заключить сделку по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова к заключению соглашения по урегулированию конфликта. Об этом он сказал, выступая онлайн на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он снова повторил тезис о том, что конфликт не должен был начаться, и если бы он оставался президентом, ее можно было бы избежать.

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Трамп подчеркнул, что во время его первого срока подобных конфликтов не возникало, и даже не было разговоров о таком развитии событий.

Он также вновь заявил, что готов помочь в завершении боевых действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

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