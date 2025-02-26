Трамп заявил, что США не предоставят Украине значительных гарантий безопасности

Трамп подчеркнул, что США будут работать с Киевом в сфере редкоземельных металлов, которые, по его словам, крайне важны для американской промышленности.

Он отметил, что Украина обладает ценными ресурсами, и обе стороны смогут достичь значительных успехов в сотрудничестве, передает «Радиоточка НСН».

