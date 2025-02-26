Трамп заявил, что США не предоставят Украине значительных гарантий безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, возложив эту ответственность на Европу.

По его словам, поскольку Украина является соседкой Европейского континента, безопасность региона должна быть приоритетом для европейских стран.

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Трамп подчеркнул, что США будут работать с Киевом в сфере редкоземельных металлов, которые, по его словам, крайне важны для американской промышленности.

Он отметил, что Украина обладает ценными ресурсами, и обе стороны смогут достичь значительных успехов в сотрудничестве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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