Зеленский назвал требования к гарантиям безопасности

«Гарантии безопасности — теоретически это одна история, а практически, если мы даже говорим об экономических гарантиях безопасности, это членство в Европейском Союзе для нас», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что взамен на ресурсы Киев должен получить от США гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

