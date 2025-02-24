Зеленский назвал требования к гарантиям безопасности
24 февраля 202501:36
Киев должен иметь армию в 800 тысяч человек, которую будут помогать финансировать, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
«Гарантии безопасности — теоретически это одна история, а практически, если мы даже говорим об экономических гарантиях безопасности, это членство в Европейском Союзе для нас», — сказал он.
Ранее Зеленский заявил, что взамен на ресурсы Киев должен получить от США гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru