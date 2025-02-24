Зеленский назвал требования к гарантиям безопасности

Киев должен иметь армию в 800 тысяч человек, которую будут помогать финансировать, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

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«Гарантии безопасности — теоретически это одна история, а практически, если мы даже говорим об экономических гарантиях безопасности, это членство в Европейском Союзе для нас», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что взамен на ресурсы Киев должен получить от США гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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