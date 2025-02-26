Трамп заявил, что США будут стремиться вернуть Украине как можно больше территорий

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет прилагать все усилия для того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше» территорий.

Трамп подчеркнул, что его цель — завершить конфликт на условиях, выгодных для обеих сторон, но не уточнил, какие именно территории могут быть возвращены Украине.

Трамп: Путину придется пойти на уступки в вопросе Украины

Трамп также добавил, что считает маловероятным возвращение Украины к прежним границам, как уже отмечали ранее он и глава Пентагона Пит Хегсет.

В то же время, российский президент Владимир Путин заявил, что целью урегулирования конфликта является не временное перемирие, а долгосрочный мир, основанный на уважении интересов всех народов региона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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