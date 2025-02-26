Трамп заявил, что США будут стремиться вернуть Украине как можно больше территорий

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет прилагать все усилия для того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше» территорий.

Трамп подчеркнул, что его цель — завершить конфликт на условиях, выгодных для обеих сторон, но не уточнил, какие именно территории могут быть возвращены Украине.