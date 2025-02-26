Трамп: Путину придется пойти на уступки в вопросе Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин, вероятно, будет вынужден пойти на уступки в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

По словам Трампа, конфликт на Украине близится к завершению, и российскому президенту «придется» принять определенные условия. Президент США отметил, что с его приходом в Белый дом можно ожидать продвижения в мирном процессе.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва ожидает от Вашингтона анализа причин конфликта. Песков подчеркнул, что кабинет экс-президента США Джо Байдена, а также европейские страны, отказались рассматривать этот вопрос.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял в январе, что цель урегулирования ситуации на Украине — это не временное перемирие, а достижение долгосрочного мира. По его словам, мир на Украине должен быть построен с учетом законных интересов всех народов региона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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