Трамп: Путину придется пойти на уступки в вопросе Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин, вероятно, будет вынужден пойти на уступки в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

По словам Трампа, конфликт на Украине близится к завершению, и российскому президенту «придется» принять определенные условия. Президент США отметил, что с его приходом в Белый дом можно ожидать продвижения в мирном процессе.