Трамп: Путину придется пойти на уступки в вопросе Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин, вероятно, будет вынужден пойти на уступки в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
По словам Трампа, конфликт на Украине близится к завершению, и российскому президенту «придется» принять определенные условия. Президент США отметил, что с его приходом в Белый дом можно ожидать продвижения в мирном процессе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва ожидает от Вашингтона анализа причин конфликта. Песков подчеркнул, что кабинет экс-президента США Джо Байдена, а также европейские страны, отказались рассматривать этот вопрос.
В свою очередь, Владимир Путин заявлял в январе, что цель урегулирования ситуации на Украине — это не временное перемирие, а достижение долгосрочного мира. По его словам, мир на Украине должен быть построен с учетом законных интересов всех народов региона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru