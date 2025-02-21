Трамп заявил, что Россия не виновата в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию не виновной в начавшемся конфликте на Украине.

В интервью Fox News он обвинил в эскалации ситуации украинского президента Владимира Зеленского и 46-го президента США Джо Байдена.

Трамп усомнился в значимости Зеленского на мирных переговорах

Трамп утверждает, что слова обоих лидеров сыграли роль в обострении конфликта. Он подчеркнул, что несмотря на боевые действия, начатые более мощной стороной, Россию можно было «легко отговорить» и конфликт не должен был начаться.

Трамп также выразил мнение, что обвинения в адрес России со стороны СМИ являются ложными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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