Трамп утверждает, что слова обоих лидеров сыграли роль в обострении конфликта. Он подчеркнул, что несмотря на боевые действия, начатые более мощной стороной, Россию можно было «легко отговорить» и конфликт не должен был начаться.

Трамп также выразил мнение, что обвинения в адрес России со стороны СМИ являются ложными, передает «Радиоточка НСН».

