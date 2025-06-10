Госдеп: США поддерживают контакты с РФ и Украиной по урегулированию

Вашингтон продолжает взаимодействие с Москвой и Киевом на высшем уровне в рамках усилий по поиску дипломатического решения конфликта, заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

На брифинге она подчеркнула, что Соединенные Штаты давно придерживаются позиции о необходимости прямого диалога между сторонами и по-прежнему находятся в тесном контакте с обеими столицами.

Россия и Украина провели первый обмен военными до 25 лет

По ее словам, именно такой подход США считают единственным реалистичным путем к урегулированию.

Брюс также положительно оценила состоявшийся обмен военнопленными между Россией и Украиной, напомнив, что он прошел в рамках ранее достигнутых договоренностей, в том числе на площадке в Стамбуле, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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