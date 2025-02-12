Эстония предложила США редкоземельные металлы в обмен на помощь

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна готова предложить США редкоземельные металлы в обмен на экономическую помощь. В интервью радиостанции Vikerraadio он подчеркнул, что такие металлы могут стать важным элементом в укреплении экономических связей между государствами и принесут выгоду именно Эстонии.

Цахкна отметил, что Эстония стремится избежать «колониальных решений», таких как вывоз полезных ископаемых в сыром виде. Вместо этого в стране обсуждается разработка стратегии, предусматривающей переработку металлов на месте их добычи.