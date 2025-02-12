Эстония предложила США редкоземельные металлы в обмен на помощь
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна готова предложить США редкоземельные металлы в обмен на экономическую помощь. В интервью радиостанции Vikerraadio он подчеркнул, что такие металлы могут стать важным элементом в укреплении экономических связей между государствами и принесут выгоду именно Эстонии.
Цахкна отметил, что Эстония стремится избежать «колониальных решений», таких как вывоз полезных ископаемых в сыром виде. Вместо этого в стране обсуждается разработка стратегии, предусматривающей переработку металлов на месте их добычи.
Министр также напомнил, что Эстония присоединилась к коалиции по редкоземельным металлам, возглавляемой США, в которой акцентируется внимание на переработке полезных ископаемых в местах их добычи. Для реализации новой стратегии Эстонии понадобятся значительные инвестиции, которые могут поступить из международного капитала, считает Цахкна.
По его словам, Эстония готова конкурировать с другими странами, такими как Франция, которые являются ее важными союзниками, добавив, что все будет зависеть от того, кто предложит лучшие условия, передает «Радиоточка НСН».
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