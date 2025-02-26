Трамп: Украина может забыть о вступлении в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может забыть о своем стремлении стать частью НАТО. По его словам, возможное членство Киева в альянсе, вероятно, является одной из причин конфликта.

Трамп подчеркнул, что не готов публично обсуждать уступки, которые Вашингтон может требовать от Москвы для урегулирования ситуации.