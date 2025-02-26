Трамп: Украина может забыть о вступлении в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может забыть о своем стремлении стать частью НАТО. По его словам, возможное членство Киева в альянсе, вероятно, является одной из причин конфликта.

Трамп подчеркнул, что не готов публично обсуждать уступки, которые Вашингтон может требовать от Москвы для урегулирования ситуации.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, обозначил ситуацию вокруг Украины как «самый сложный вопрос» в переговорах, но отказался уточнять, связано ли это с перспективами членства Украины в НАТО.

Он также отверг критику американской прессы в адрес администрации Трампа за ее дипломатические усилия, заявив, что президент не делал уступок России и продолжает вести переговоры с международными лидерами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:НАТОУкраинаДональд Трамп

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