Трамп: Украина может забыть о вступлении в НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может забыть о своем стремлении стать частью НАТО. По его словам, возможное членство Киева в альянсе, вероятно, является одной из причин конфликта.
Трамп подчеркнул, что не готов публично обсуждать уступки, которые Вашингтон может требовать от Москвы для урегулирования ситуации.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, обозначил ситуацию вокруг Украины как «самый сложный вопрос» в переговорах, но отказался уточнять, связано ли это с перспективами членства Украины в НАТО.
Он также отверг критику американской прессы в адрес администрации Трампа за ее дипломатические усилия, заявив, что президент не делал уступок России и продолжает вести переговоры с международными лидерами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru