Трамп связал продолжение конфликта на Украине с высокими ценами на нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не удастся быстро завершить, пока мировые цены на нефть остаются высокими. Такое мнение он высказал в пятницу после прибытия в Северную Каролину.
По словам Трампа, снижение стоимости энергоресурсов ОПЕК могло бы автоматически остановить боевые действия, которые, как он отметил, привели к гибели более миллиона человек и продолжают уносить тысячи жизней каждую неделю.
Экс-президент также выразил уверенность, что вооруженный конфликт не начался бы в 2022 году, если бы он оставался главой Белого дома.
Помимо этого, Трамп призвал страны ОПЕК предпринять меры для снижения цен на нефть, что, по его мнению, могло бы способствовать завершению кризиса, передает «Радиоточка НСН».
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