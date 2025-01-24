Трамп связал продолжение конфликта на Украине с высокими ценами на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не удастся быстро завершить, пока мировые цены на нефть остаются высокими. Такое мнение он высказал в пятницу после прибытия в Северную Каролину.

По словам Трампа, снижение стоимости энергоресурсов ОПЕК могло бы автоматически остановить боевые действия, которые, как он отметил, привели к гибели более миллиона человек и продолжают уносить тысячи жизней каждую неделю.