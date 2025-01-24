МИД РФ: Москва не намерена «обольщаться» президентом Трампом

Москва «не строит иллюзий относительно взаимодействия с новой администрацией» США, хотя считает «похвальным» её стремление организовать прямой контакт между двумя сторонами. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел России.

На сайте ведомства опубликован текст ответов главы МИД Сергея Лаврова на вопросы журналистов к его пресс-конференции по подведению итогов деятельности в 2024 году. По словам Лаврова, уже определенным достижением будет хотя бы возвращение нормальной работы послов в Вашингтоне и Москве.

Лавров заявил об отсутствии признаков готовности Киева и Запада к переговорам

При этом министр подчеркнул, что российская сторона не намерена «обольщаться новым-старым президентом США». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Лавров сформулировал принцип дальнейшего развития событий.

«Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать - значит всё останется как есть», - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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