Трамп: США прекратят помощь Украине, если Киев не будет готов к миру
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью прекратит оказание помощи Украине, если власти страны не проявят готовности к урегулированию конфликта.
Он подчеркнул, что, если Киев не будет стремиться к миру, США прекратят поддержку. Трамп добавил, что наблюдает за ситуацией в Европе и выразил опасение, что отсутствие урегулирования может привести к третьей мировой войне.
Представитель Пентагона сообщил, что ведомство получило указание приостановить всю военную помощь Украине, включая передачу разведывательных данных.
В конце февраля Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме, где между ними произошла перепалка, касающаяся отношения Украины к США. Трамп подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и не показал готовности к мирным переговорам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев предупредил о рисках распада страны из-за «коллективного расслабона»
- США конфисковали домены и заморозили активы российской криптобиржи Garantex
- Трамп: США прекратят помощь Украине, если Киев не будет готов к миру
- Митрошина не смогла оспорить доначисление налогов на 128 миллионов рублей
- Зарплатный разрыв между мужчинами и женщинами достигает 40 тысяч рублей
- Трамп заявил, что с Россией проще договориться, чем с Украиной
- В России женщины и мужчины почти одинаково часто попадают в ДТП
- Почти 50% россиянок испытывают разочарование 8 Марта
- В США заявили, что задержанный террорист признался в теракте в «Крокусе»
- Индекс Мосбиржи упал после заявления Трампа о новых санкциях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru