Трамп: США прекратят помощь Украине, если Киев не будет готов к миру

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью прекратит оказание помощи Украине, если власти страны не проявят готовности к урегулированию конфликта.

Он подчеркнул, что, если Киев не будет стремиться к миру, США прекратят поддержку. Трамп добавил, что наблюдает за ситуацией в Европе и выразил опасение, что отсутствие урегулирования может привести к третьей мировой войне.

Трамп заявил, что с Россией проще договориться, чем с Украиной

Представитель Пентагона сообщил, что ведомство получило указание приостановить всю военную помощь Украине, включая передачу разведывательных данных.

В конце февраля Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме, где между ними произошла перепалка, касающаяся отношения Украины к США. Трамп подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и не показал готовности к мирным переговорам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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