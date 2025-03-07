Трамп заявил, что с Россией проще договориться, чем с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает переговоры с Россией по украинскому урегулированию более простыми, чем с Киевом. По его словам, у Москвы есть все необходимые возможности для достижения соглашения.

Трамп отметил, что, несмотря на это преимущество, российская сторона демонстрирует стремление к урегулированию конфликта.

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В пятницу Трамп пригрозил ввести масштабные санкции и пошлины против России, если не будет достигнут мирный договор с Украиной.

Он подчеркнул, что как с Россией, так и с Украиной необходимо немедленно сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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