Трамп заявил, что с Россией проще договориться, чем с Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает переговоры с Россией по украинскому урегулированию более простыми, чем с Киевом. По его словам, у Москвы есть все необходимые возможности для достижения соглашения.
Трамп отметил, что, несмотря на это преимущество, российская сторона демонстрирует стремление к урегулированию конфликта.
В пятницу Трамп пригрозил ввести масштабные санкции и пошлины против России, если не будет достигнут мирный договор с Украиной.
Он подчеркнул, что как с Россией, так и с Украиной необходимо немедленно сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru