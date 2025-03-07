Трамп заявил, что с Россией проще договориться, чем с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает переговоры с Россией по украинскому урегулированию более простыми, чем с Киевом. По его словам, у Москвы есть все необходимые возможности для достижения соглашения.

Трамп отметил, что, несмотря на это преимущество, российская сторона демонстрирует стремление к урегулированию конфликта.