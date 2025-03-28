Карасин заявил, что переговоры в Эр-Рияде прошли не очень результативно

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде были «не очень результативными», заявил участвовавший во встрече глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом он рассказал телеканалу «Россия 24».

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Как отметил сенатор, обсуждения были спокойными и конструктивными.

«Но это было бы наивно - ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече... Поэтому я полагаю, что подобного рода встречи продолжатся», — подчеркнул Карасин.

Переговоры в Эр-Рияде прошли 24 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, от встречи не стоит ждать «каких-то прорывов».

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ФОТО: Телеграм-канал Марии Захаровой / t.me/MariaVladimirovnaZakharova
ТЕГИ:Саудовская АравияПереговорыСШАРоссия

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