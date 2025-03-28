Карасин заявил, что переговоры в Эр-Рияде прошли не очень результативно
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде были «не очень результативными», заявил участвовавший во встрече глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом он рассказал телеканалу «Россия 24».
Как отметил сенатор, обсуждения были спокойными и конструктивными.
«Но это было бы наивно - ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече... Поэтому я полагаю, что подобного рода встречи продолжатся», — подчеркнул Карасин.
Переговоры в Эр-Рияде прошли 24 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, от встречи не стоит ждать «каких-то прорывов».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru