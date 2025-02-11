Трамп отправит министра финансов Бессента на Украину

Президент США Дональд Трамп сообщил, что направит министра финансов Скотта Бессента на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Трамп написал об этом в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, конфликт на Украине «должен завершиться и завершится скоро».