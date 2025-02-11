Трамп отправит министра финансов Бессента на Украину
Президент США Дональд Трамп сообщил, что направит министра финансов Скотта Бессента на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Трамп написал об этом в своей социальной сети Truth Social.
По его словам, конфликт на Украине «должен завершиться и завершится скоро».
Согласно информации агентства Bloomberg, Бессент планирует посетить Киев на этой неделе для начальных переговоров о доступе США к украинским редкоземельным минералам, таким как титан, уран, литий и графит.
Это станет первым визитом представителя администрации Трампа на Украину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru