Трамп снова исключил вступление Украины в НАТО
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Украина не станет членом НАТО. Он подчеркнул, что вступление Украины в Североатлантический альянс не произойдет.
В феврале генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа готова взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украины.
В свою очередь министр обороны Польши выразил сомнения относительно того, что Украина присоединится к НАТО в 2025 году.
В последние годы альянс все более выраженно поддерживает Украину в ее стремлении к безопасности, но на пути к членству остаются политические и стратегические препятствия, в том числе разногласия среди стран-членов НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru