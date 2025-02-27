Трамп снова исключил вступление Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Украина не станет членом НАТО. Он подчеркнул, что вступление Украины в Североатлантический альянс не произойдет.

В феврале генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа готова взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украины.

Трамп: Украина может забыть о вступлении в НАТО

В свою очередь министр обороны Польши выразил сомнения относительно того, что Украина присоединится к НАТО в 2025 году.

В последние годы альянс все более выраженно поддерживает Украину в ее стремлении к безопасности, но на пути к членству остаются политические и стратегические препятствия, в том числе разногласия среди стран-членов НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:НАТОУкраинаДональд Трамп

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