Трамп снова исключил вступление Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Украина не станет членом НАТО. Он подчеркнул, что вступление Украины в Североатлантический альянс не произойдет.

В феврале генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа готова взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украины.