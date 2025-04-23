Трамп предрек Украине потерю страны без мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может утратить контроль над своей территорией в течение трех лет, если не добьется мирного соглашения. Такое мнение он высказал в публикации на платформе Truth Social.

По словам Трампа, текущая ситуация в стране вызывает серьезные опасения, а президенту Украины Владимиру Зеленскому, как он выразился, «нечем гордиться».