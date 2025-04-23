Трамп предрек Украине потерю страны без мирного соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может утратить контроль над своей территорией в течение трех лет, если не добьется мирного соглашения. Такое мнение он высказал в публикации на платформе Truth Social.
По словам Трампа, текущая ситуация в стране вызывает серьезные опасения, а президенту Украины Владимиру Зеленскому, как он выразился, «нечем гордиться».
Политик полагает, что Киев стоит перед выбором — либо продолжать затяжной вооруженный конфликт, либо искать пути к миру.
Помимо этого, Трамп также прокомментировал высказывания Зеленского о Крыме, усомнившись в позициях украинского руководства. Он задался вопросом, почему власти Украины не предприняли активных действий для возвращения полуострова еще в 2014 году, передает «Радиоточка НСН».
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