Трамп предрек Украине потерю страны без мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может утратить контроль над своей территорией в течение трех лет, если не добьется мирного соглашения. Такое мнение он высказал в публикации на платформе Truth Social.

По словам Трампа, текущая ситуация в стране вызывает серьезные опасения, а президенту Украины Владимиру Зеленскому, как он выразился, «нечем гордиться».

Крым и санкции: Какие условия Трамп выдвинет Украине на переговорах в Лондоне

Политик полагает, что Киев стоит перед выбором — либо продолжать затяжной вооруженный конфликт, либо искать пути к миру.

Помимо этого, Трамп также прокомментировал высказывания Зеленского о Крыме, усомнившись в позициях украинского руководства. Он задался вопросом, почему власти Украины не предприняли активных действий для возвращения полуострова еще в 2014 году, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры