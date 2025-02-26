Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля для подписания соглашения

Согласно достигнутому соглашению, Украина предоставит США доступ к своим природным ресурсам, включая редкоземельные элементы и другие критически важные минералы. В обмен на это Украина получит инвестиции, которые будут направлены на послевоенное восстановление страны.

Однако соглашение не включает конкретных обязательств США по предоставлению гарантий безопасности Украине, передает «Радиоточка НСН».

