Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля для подписания соглашения

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения по природным ресурсам.

Трамп также сообщил, что США намерены заключить соглашение с Россией и Украиной, направленное на завершение конфликта между двумя странами.

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Согласно достигнутому соглашению, Украина предоставит США доступ к своим природным ресурсам, включая редкоземельные элементы и другие критически важные минералы. В обмен на это Украина получит инвестиции, которые будут направлены на послевоенное восстановление страны.

Однако соглашение не включает конкретных обязательств США по предоставлению гарантий безопасности Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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