Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля для подписания соглашения
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения по природным ресурсам.
Трамп также сообщил, что США намерены заключить соглашение с Россией и Украиной, направленное на завершение конфликта между двумя странами.
Согласно достигнутому соглашению, Украина предоставит США доступ к своим природным ресурсам, включая редкоземельные элементы и другие критически важные минералы. В обмен на это Украина получит инвестиции, которые будут направлены на послевоенное восстановление страны.
Однако соглашение не включает конкретных обязательств США по предоставлению гарантий безопасности Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росстат: В январе производство легковых автомобилей в РФ выросло на 20%
- Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля для подписания соглашения
- Госдеп: Переговоры России и США в Стамбуле не будут касаться политики
- Магазины «Светофор» в Курской области оштрафовали на 520 тысяч рублей
- СМИ: В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна
- Жительницу Крыма отправили в тюрьму за попытку поджечь автомобиль с буквой «Z»
- Чиновники Вологодской области требовали 100 млн рублей взятки
- Комментатор Скворцов вернулся в эфир после кровоизлияния в мозг
- Реестр шарлатанов планируют создать в России
- Вице-губернатора Вологодской области Алексеева арестовали по делу о взятке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru