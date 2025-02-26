Зеленский: В сделке по ресурсам главное, чтобы Украина не осталась должником

В сделке с США по природным ресурсам главное, чтобы Украина не осталась должником. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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Он указал, что в документе нет положений «ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100», так как это «было бы несправедливо по отношению к Украине».

По его словам, подобные договоренности отсутствовали и раньше, поэтому эту тему не стоит обсуждать.

«Там нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина, но я хотел, чтобы там о гарантиях было хотя бы предложение, и оно в рамочном соглашении есть», — заключил украинский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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