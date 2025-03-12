Трамп: Перемирие на Украине полезно для России, но имеет и обратную сторону
Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенная договоренность о немедленном прекращении огня на Украине имеет смысл для России, но также предполагает множество аспектов, которые необходимо учитывать с другой стороны.
Он отметил, что не готов давать оценку шансам на успешное согласие России, добавив, что ситуация остается «очень сложной».
Во время встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии было достигнуто соглашение, согласно которому Киев готов согласиться на 30-дневное прекращение огня, с возможностью продления при обоюдном согласии сторон.
Также США приняли решение возобновить обмен разведданными и начать поставки военной помощи Украине, что подтвердил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru