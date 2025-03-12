Трамп: Перемирие на Украине полезно для России, но имеет и обратную сторону

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенная договоренность о немедленном прекращении огня на Украине имеет смысл для России, но также предполагает множество аспектов, которые необходимо учитывать с другой стороны.

Он отметил, что не готов давать оценку шансам на успешное согласие России, добавив, что ситуация остается «очень сложной».