Трамп: Перемирие на Украине полезно для России, но имеет и обратную сторону

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенная договоренность о немедленном прекращении огня на Украине имеет смысл для России, но также предполагает множество аспектов, которые необходимо учитывать с другой стороны.

Он отметил, что не готов давать оценку шансам на успешное согласие России, добавив, что ситуация остается «очень сложной».

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Во время встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии было достигнуто соглашение, согласно которому Киев готов согласиться на 30-дневное прекращение огня, с возможностью продления при обоюдном согласии сторон.

Также США приняли решение возобновить обмен разведданными и начать поставки военной помощи Украине, что подтвердил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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