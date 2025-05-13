Трамп ожидает прогресса от возможных переговоров России и Украины в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на положительный исход возможной встречи представителей России и Украины, которая может состояться в Стамбуле в ближайшие дни. Об этом он заявил, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

Американский лидер подчеркнул значимость предстоящих консультаций, отметив, что переговоры, предположительно намеченные на четверг, могут привести к «довольно хорошим» результатам.