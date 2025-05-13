Трамп ожидает прогресса от возможных переговоров России и Украины в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на положительный исход возможной встречи представителей России и Украины, которая может состояться в Стамбуле в ближайшие дни. Об этом он заявил, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

Американский лидер подчеркнул значимость предстоящих консультаций, отметив, что переговоры, предположительно намеченные на четверг, могут привести к «довольно хорошим» результатам.

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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В Кремле подтвердили подготовку визита российской делегации, не уточнив ее состав.

Москва настаивает, что перемирие должно учитывать вопросы поставок вооружений Киеву, мобилизации и подготовки военных, поскольку без этого оно станет лишь паузой для перевооружения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СтамбулПереговорыРоссияУкраинаСШАДональд Трамп

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