Трамп ожидает прогресса от возможных переговоров России и Украины в Стамбуле
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на положительный исход возможной встречи представителей России и Украины, которая может состояться в Стамбуле в ближайшие дни. Об этом он заявил, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
Американский лидер подчеркнул значимость предстоящих консультаций, отметив, что переговоры, предположительно намеченные на четверг, могут привести к «довольно хорошим» результатам.
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В Кремле подтвердили подготовку визита российской делегации, не уточнив ее состав.
Москва настаивает, что перемирие должно учитывать вопросы поставок вооружений Киеву, мобилизации и подготовки военных, поскольку без этого оно станет лишь паузой для перевооружения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru