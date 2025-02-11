Пентагон исключил отправку военных на Украину

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не будут направлять своих военных на Украину. Его слова прозвучали во время общения с журналистами в штаб-квартире африканского командования в Германии, трансляцию вело американское военное ведомство.

По словам министра, президент Дональд Трамп рассчитывает на скорое заключение мирного соглашения по Украине. После урегулирования конфликта Вашингтон планирует завершить пересмотр стратегии глобального военного присутствия.

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Ранее Трамп сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось возможное прекращение конфликта на Украине.

Он отметил, что достигнут определенный прогресс, однако детали переговоров не уточнил, передает «Радиоточка НСН».

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