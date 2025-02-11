Пентагон исключил отправку военных на Украину
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не будут направлять своих военных на Украину. Его слова прозвучали во время общения с журналистами в штаб-квартире африканского командования в Германии, трансляцию вело американское военное ведомство.
По словам министра, президент Дональд Трамп рассчитывает на скорое заключение мирного соглашения по Украине. После урегулирования конфликта Вашингтон планирует завершить пересмотр стратегии глобального военного присутствия.
Ранее Трамп сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось возможное прекращение конфликта на Украине.
Он отметил, что достигнут определенный прогресс, однако детали переговоров не уточнил, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru