Трамп обсудит с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, сообщили в Белом доме.
Вопрос будет поднят в ходе телефонного разговора между лидерами, который состоится во вторник.
По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, тема ЗАЭС уже обсуждалась с украинской стороной и теперь Трамп намерен обсудить ее с российским коллегой.
Станция перешла под контроль России в октябре 2022 года. На данный момент более 70% региона контролирует Россия, остальная часть остается под контролем украинских сил, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru