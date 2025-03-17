Трамп обсудит с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, тема ЗАЭС уже обсуждалась с украинской стороной и теперь Трамп намерен обсудить ее с российским коллегой.

Станция перешла под контроль России в октябре 2022 года. На данный момент более 70% региона контролирует Россия, остальная часть остается под контролем украинских сил, передает «Радиоточка НСН».

