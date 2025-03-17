Трамп обсудит с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, сообщили в Белом доме.

Вопрос будет поднят в ходе телефонного разговора между лидерами, который состоится во вторник.

Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на ЗАЭС

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, тема ЗАЭС уже обсуждалась с украинской стороной и теперь Трамп намерен обсудить ее с российским коллегой.

Станция перешла под контроль России в октябре 2022 года. На данный момент более 70% региона контролирует Россия, остальная часть остается под контролем украинских сил, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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