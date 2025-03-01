Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на ЗАЭС
Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на ЗАЭС, сообщили в «Росатоме».
В госкорпорации отметили, что процедура состоялась благодаря самоотверженной работе Минобороны РФ и Росгвардии, добавив, что маршрут для ротации наблюдателей впервые проходил по территории России.
Ранее бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов заявил НСН, что нет никакой надежды, что украинские специалисты, которые находятся на Чернобыльской АЭС, смогут справиться, если там произойдет чрезвычайная ситуация.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru