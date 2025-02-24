Трамп не возражает против размещения миротворческих войск на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против размещения войск стран Европы на Украине в качестве миротворцев.

Великобритания и Франция ранее предложили развернуть до 30 тысяч миротворцев на Украине после заключения мирного соглашения. Они планируют заручиться поддержкой США в обеспечении безопасности этих сил, включая предоставление авиационной поддержки и разведывательных данных.