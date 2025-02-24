Трамп не возражает против размещения миротворческих войск на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против размещения войск стран Европы на Украине в качестве миротворцев.

Великобритания и Франция ранее предложили развернуть до 30 тысяч миротворцев на Украине после заключения мирного соглашения. Они планируют заручиться поддержкой США в обеспечении безопасности этих сил, включая предоставление авиационной поддержки и разведывательных данных.

ЕС пока не принял решение о миротворцах для Украины

Согласно плану, основную часть миротворческих сил составят британские и французские войска, которые будут выполнять задачи по защите жизненно важной инфраструктуры, городов и портов, включая черноморские.

За соблюдением режима прекращения огня будут следить беспилотники и спутники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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