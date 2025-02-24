Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое подписание сделки с Украиной, касающейся редкоземельных металлов. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что соглашение поможет избежать финансовых потерь для США от оказания помощи Киеву, добавив, что договоренность по природным ресурсам направлена на исправление текущей ситуации.
Соглашение предполагает, что Украина предоставит США доступ к своим редкоземельным металлам в обмен на экономическую помощь и безопасность.
По данным СМИ, Украина отклонила первоначальное предложение США, считая его недостаточным и требующим улучшений. передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Проблемы с шасси произошли у приземлившегося в Волгограде самолета
- Двое россиян попали под санкции Румынии и Молдавии по обвинению в шпионаже
- Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам
- Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией по Украине
- США могут получить контроль над Фондом восстановления Украины
- Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
- Южная Корея отменила часть антироссийских санкций
- Мирный житель был ранен при атаке Волоконовского района Белгородской области
- В Крыму возбудили дело против мужчины, выбросившего кошку с обрыва
- Трамп не встретил приехавшего в Белый дом Макрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru