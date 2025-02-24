Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое подписание сделки с Украиной, касающейся редкоземельных металлов. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что соглашение поможет избежать финансовых потерь для США от оказания помощи Киеву, добавив, что договоренность по природным ресурсам направлена на исправление текущей ситуации.