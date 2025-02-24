США могут получить контроль над Фондом восстановления Украины

Киев планирует направлять 50% доходов от природных ресурсов в Фонд восстановления Украины, единственным бенефициаром которого будут США. Об этом говорится в опубликованном проекте соглашения, сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает, что Вашингтон предоставит долгосрочные финансовые обязательства в рамках фонда. Его объем может составить $500 млрд, а Украина продолжит делать отчисления до достижения этой суммы.

СМИ: Киев в случае соглашения с Вашингтоном будет выплачивать долг сотни лет

При этом, как следует из проекта, США ожидают, что Киев внесет в фонд сумму, вдвое превышающую объем будущей американской финансовой помощи.

Фонд оформят как коммерческую структуру, контроль над которой получат Минфин, Минторг и офис вице-президента США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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