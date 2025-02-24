США могут получить контроль над Фондом восстановления Украины
Киев планирует направлять 50% доходов от природных ресурсов в Фонд восстановления Украины, единственным бенефициаром которого будут США. Об этом говорится в опубликованном проекте соглашения, сообщает РИА Новости.
Документ предусматривает, что Вашингтон предоставит долгосрочные финансовые обязательства в рамках фонда. Его объем может составить $500 млрд, а Украина продолжит делать отчисления до достижения этой суммы.
При этом, как следует из проекта, США ожидают, что Киев внесет в фонд сумму, вдвое превышающую объем будущей американской финансовой помощи.
Фонд оформят как коммерческую структуру, контроль над которой получат Минфин, Минторг и офис вице-президента США, передает «Радиоточка НСН».
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