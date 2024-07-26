Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины в случае переизбрания

Дональд Трамп в случае своей победы на президентских выборах может инициировать программу ленд-лиза для Украины на сумму $500 млрд. Об этом в статье для The Wall Street Journal заявил экс-директор ЦРУ Майк Помпео.

По словам Помпео, предложенная Трампом программа позволит Киеву получить неограниченное количество средств для закупки американского оружия.

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Эта инициатива также предполагает снятие всех ограничений на типы вооружений, доступных Украине. В результате, по мнению Помпео, это приведет к значительному увеличению производства оружия в США, отмечает RT.

В статье отмечается, что предложенные меры могут дать Трампу возможность установить условия для прекращения конфликта, при которых война будет остановлена немедленно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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