Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины в случае переизбрания

Эта инициатива также предполагает снятие всех ограничений на типы вооружений, доступных Украине. В результате, по мнению Помпео, это приведет к значительному увеличению производства оружия в США, отмечает RT.

В статье отмечается, что предложенные меры могут дать Трампу возможность установить условия для прекращения конфликта, при которых война будет остановлена немедленно, передает «Радиоточка НСН».

