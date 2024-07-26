Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины в случае переизбрания
Дональд Трамп в случае своей победы на президентских выборах может инициировать программу ленд-лиза для Украины на сумму $500 млрд. Об этом в статье для The Wall Street Journal заявил экс-директор ЦРУ Майк Помпео.
По словам Помпео, предложенная Трампом программа позволит Киеву получить неограниченное количество средств для закупки американского оружия.
Эта инициатива также предполагает снятие всех ограничений на типы вооружений, доступных Украине. В результате, по мнению Помпео, это приведет к значительному увеличению производства оружия в США, отмечает RT.
В статье отмечается, что предложенные меры могут дать Трампу возможность установить условия для прекращения конфликта, при которых война будет остановлена немедленно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru