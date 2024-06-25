СМИ: Советники Трампа представили ему план по завершению конфликта на Украине
Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа предложили ему план по завершению украинского конфликта, который предполагает, что Украина получит больше оружия США, если пойдет на переговоры с Россией. Об этом сообщил Reuters.
План подготовлен бывшими ответственными секретарями в Совете нацбезопасности США при Трампе Китом Келлогом и Фредом Флейцом. Келлог заявил, что Украину нужно лишить военной поддержки США, если она не сядет за стол переговоров. Помимо этого, он считает, что если сама Россия откажется от переговоров, то помощь Украине наоборот должна быть увеличена.
Советники также выразили мнение, что Россию удастся уговорить на переговоры, пообещав, что вступление Украины в НАТО будет отложено на длительный срок. Также в новом плане предложено закрепить режим прекращения огня на основе фактической линии фронта. Флейц отметил, что Украина вряд ли восстановит контроль над всей своей территорией в ближайшее время, однако для достижения мира Киеву необходимо предоставить гарантии безопасности. Под этим подразумевается продолжение спонсирования Украины оружием.
В материале уточняется, что это самый подробный план по урегулированию украинского конфликта, который разработан советниками Трампа. Отмечается, что сам Трамп положительно оценил документ, но был не со всем согласен.
Ранее подполковник в отставке Александр Виндман заявил, что победа Трампа на выборах неизбежно приведет к прекращению американской поддержки Украины, которая будет вынуждена вести переговоры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru