«Ужас возвращается»: В Берлине назвали Трампа катастрофой для Европы

В Европе с ужасом ждут перспективу возвращения в Белый дом Дональда Трампа, вспоминая его предыдущее президентство, заявил в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.

По данным издания Financial Times, в МИД Германии создана неформальная группа для подготовки к сценарию с победой Трампа на президентских выборах в США.

«В правящих элитах Европы уверены, что отношения между Америкой и Европой катастрофически осложнятся, если Трамп вернется в Белый дом. Все помнят первое президентство Трампа, когда он высказывался чуть ли не вплоть до закрытия НАТО, аргументируя это тем, что европейцы тратят недостаточно денег на оборону, а американцы не хотят платить за Европу. Кроме того, Трамп рассматривает Евросоюз, как конкурента, которого нужно ущемлять и, если нужно, вводить санкции. Европейцы это прекрасно помнят и с ужасом относятся к перспективе его возвращения в Белый дом. Они будут делать все, чтобы этого не произошло, но мало на что могут повлиять», – сказал Рар.

При этом он высказал мнение, что европейцы попытаются задобрить Трампа, чтобы избежать многомиллиардных расходов на безопасность.

«Думаю, что не только в Берлине, но и в Париже, и других европейских столицах есть специальные группы. Они сначала будут пытаться присмирить Трампа, понравиться ему, потому что Америка является лидером. При этом все понимают, что в вопросах безопасности Европе придется идти по собственному пути и вкладывать миллиарды. Америка останется в Европе, но будет заставлять европейцев платить, а где брать деньги на оборону и восстановление военной мощи, мало кто в Европе может представить», - заключил собеседник НСН.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание, отметив, что поддерживает кандидатуру Камалы Харрис от Демократической партии. На этом фоне Дональд Трамп заявил, что победить Харрис на президентских выборах в ноябре будет намного легче, чем Байдена, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

