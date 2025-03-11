Трамп заявил, что США и Россия проведут встречи по Украине 11 или 12 марта

Президент США Дональд Трамп заявил, что 11 и 12 марта состоятся встречи представителей США и России для обсуждения ситуации в Украине, сообщает Reuters.

Госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц уже провели переговоры с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии.

Украина готова к прекращению боевых действий и мирным переговорам с Россией

Основная цель встреч — обсуждение возможности прекращения огня и подготовка к дальнейшим мирным переговорам.

В ближайшее время также ожидается визит специального представителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву, где он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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